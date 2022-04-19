تعرف على الأوراق المطلوبة لتسجيل ملكية الشقق في قانون الشهر العقاري

يصدق القانون الجديد للشهر العقاري، على ضرورة تقديم نسخ رسمية من الأوراق المطلوبة لتسجيل ملكية الشقق في قانون الشهر العقاري، إذ إن هذه الأوراق توضح الوضع القانوني لملكية العقار قبل بدء عملية تسجيله رسميا، حسب القانون الجديد.

ويأتى ذلك في إطار الخدمات المتوصلة والسريعة التي يحرص الشهر العقاري على تيسيرها أمام المواطنين، خاصة المتعلقة بتسجيل الأملاك والعقارات المختلفة، إذ تعتبر الضامن الوحيد للمواطنين للتأكد من إجراءات تملكهم للعقارات، وذلك وفقًا لما صرح به مؤخرًا الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بأن كل خدمات مصلحة الشهر العقاري أصبحت سهلة أمام جميع المواطنين، دون أي معوقات.

الأوراق المطلوبة لتسجيل ملكية الشقق في الشهر العقاري

وأكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنَّ هناك عدة أوراق رسمية مطلوبة من المواطنين، من أجل تسجيل الممتلكات والعقارات في الشهر العقاري، وهي كالتالي:

- عقد تمليك نهائي للعقار الذي يرغب المواطن في تسجيله.

- كل من لديه عقود ابتدائية أو عقود عرفية للأملاك المذكورة، بشرط أن يكون قد مر على هذه العقود 5 سنوات على الأقل، وإثبات ذلك، من خلال تقديم نسخ من إيصالات المرافق الخاصة بالملكية مثل «غاز، وكهرباء، ومياه».

- إذا كان الشخص لا يمتلك أي عقود ملكية، فيجب أن يكون قد مر أكثر من 15 عامًا على حيازة الشخص للعقار، على أن يتم توضيح ذلك من خلال تقديم نسخ من إيصالات المرافق الخاصة بالعقار، من «غاز، وكهرباء، ومياه»، محددة بتاريخ هذه الفترة.

- يتم تقديم صورة من خريطة رقمية من هيئة المساحة المصرية، توضح من خلالها كل البيانات الخاصة بالعقار.

ـ مستندات رسمية خاصة بالبيانات الرقمية للعقار.

- تقديم أصل السند القانوني لعقد تمليك العقار.

- توقيع إقرارًا بدفع كل المبالغ المقررة ماليًا على العقار المذكور.