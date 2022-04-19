تداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "FALESIA" التى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 5.3 متر، وذلك لشحن 4600 طن صودا ك أو ية من الميناء، كما استقبل الميناء السفينة "AH SHIN" التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 194 مترا والغاطس 8 أمتار وذلك لتفريغ 1146 سيارة بالميناء.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات.

ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.