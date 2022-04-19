تداول 6223 طن بضائع و385 شاحنة بموانيء البحر الأحمر



شهدت موانيء البحر الأحمر اليوم تداول 6223 طن بضائع عامة ومتنوعة، و385 شاحنة، و93 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الصادرات شهدات تداول 3856 طن بضائع عامة ومتنوعة، و164 شاحنة، و3 سيارات، كما بلغت حركة الواردات تداول 2367 طن بضائع عامة ومتنوعة، و221 شاحنة، و90 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن اكسبريس" بعدد 80 شاحنة بحمولة 1518 طن بضائع عامة ومتنوعة و81 ملاكي و58 شاحنة فارغة، والسفينة "الحرية" بعدد 39 شاحنة بحمولة 734 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 شاحنات فارغة، وتم مغادرة السفينة "أمل" بعدد 98 شاحنة بحمولة 2223 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"عمان"، وغادرته السفينتان "سيناء" و"عمان" حيث تم استقبال 4 شاحنات بحمولة 115 طن بضائع عامة و31 شاحنة فارغة و9 ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1633 طن بضائع عامة، بينما غادر ميناء السويس السفينة ALLOUF فارغة متجهة إلى جدة.