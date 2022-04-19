اتحاد عمال مصر: نعتزم التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد "جرين لاند"



أكد مجدي بدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الاتحاد يعتزم شكوى شركة جرين لاند للمجلس الاعلى للاعلام ومطالبتها بسحب إعلانتها الاخيرة التى حملت اشارات والفاظ مسيئة ضد العامل المصري.



وتابع "بدوي"، " ليست تلك أول شركة تقوم بإهانة العامل المصري، واصبح الموضوع في زيادة لذلك لا يجب ان يتم السكوت عليه، وأن يضع المجلس الأعلى للإعلام ضوابط للشركات في الاعلان عن منتجاتها حتى لا تسيء لعمال مصر وهي احد الفئات التى تلعب دورا هاما في بناء الاقتصاد، ولا يجب أن يتم إضعاف روحهم المعنوية بمثل تلك الدعاية السيئة."

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة من الجالية المصرية في الصين، شنوا هجوم حاد على شركة “جرين لاند” بسبب الإساءة للعامل المصري في إحدى حملاتها الدعائية خلال شهر رمضان.



ومنذ بداية شهر رمضان بدأت شركة جرين لاند حملة دعائية للترويج لمنتجاتها من أنواع المختلفة من الجبن التى تطرحها للبيع في السوق المحلي، تضمن أحد الإعلانات ظهور اثنين من العمال المصريين يعطلون العمل من أجل الحصول على وجبة الغذاء "سندوتشات جبنة جرين لاند" في غير توقيت الراحة الرسمية، متجاهلين تحذيرات رئيسهم الصيني بضرورة العودة إلى العمل.





ودشن رواد مواقع سوشيال ميديا خاصة من الجالية المصرية بالصين هاشتاج تحت عنوان قاطعوا منتجات جرين لاند، متهمين بأن الإعلان حمل إشارات لفظية سيئة من المدير الصيني للعمال المصريين لم يفهمها أحد بسبب إنه كان يتحدث باللغة الصينية، كما تضمن تعابير بالأيدي تظهر احتقار المدير الصيني للعمال المصريين.

كما أظهر العمال المصريين بأنهم مستهترين في العمل، بينما العمال الصينيين لديهم حرص على العمل أكثر منهم، مشيرين إلى أن الإعلان يرسخ لصورة العامل المصري الكسول.



وطالب إبراهيم نجم أحد أبناء الجالية المصرية في الصين بضرورة وقف الشركة الإعلان مباشرة خاصة وإنه أساء لهم بطريقة مباشرة، ورفع من شأن الصينيين على حساب المصريين.