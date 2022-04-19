لمحبي كرة القدم.. تردد قناة أبوظبي الرياضية HD الجديد على النايل سات

زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة أبوظبي الرياضية HD على القمر الصناعي نايل سات، وهي تعتبر واحدة من أهم القنوات العربية الرياضية والمجانية والمتاح مشاهدتها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وهي الناقلة الحصرية في الشرق الأوسط لمباريات كأس إيطاليا، والتي تذيع الليلة مباراة نصف النهائي بين فريقي إنتر ميلان وجاره إيه سي ميلان.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، في التقرير التالي، تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمتابعة مباريات كأس إيطاليا، وفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في السطور الآتية:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD النايل سات

ويمكن للراغبين في متابعة أهم البرامج الرياضية والمباريات التي تقدمها، ظبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD وفق المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبوظبي الرياضية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

موعد مباراة إنتر وميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

ويلتقي اليوم الغريمان إنتر ميلان وجاره إيه سي ميلان على ملعب «جوزيبي مياتزا» في مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا لهذا الموسم.

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية المباراة في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في مارس الماضي بالتعادل السلبي بين الفريقين.