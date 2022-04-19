صندوق خليفة يطلق مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات بنسخته الثانية

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع برنامج "مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات" بنسخته الثانية، بالشراكة مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات و"مينتل"، شريك المعرفة، و"تيت أند لايل"، الشريك التقني، و"أنوفامينا"، مدير الابتكار، والمؤسسة الاتحادية للشباب، والرواد في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات النسخة الثانية من المختبر في 20 أبريل الجاري على أن تختتم في 30 أكتوبر 2022.. وجاءت عودة البرنامج نتيجة نجاح نسخته الأولى التي بفضلها أطلقت أربعة مشاريع مبتكرة إلى السوق الإماراتية.

وسيتبع مختبر الابتكار 2.0 المراحل ذاتها المعتمدة في الدورة الأولى والتي تشمل تسجيل رواد الأعمال المشاركين في معسكر تدريبي متخصص لتطوير منتجات الأغذية والمشروبات.

و سيتم في المرحلة الأولى تقييم أفكار المنتجات وإمكانية تنفيذها والتسويق لها بما يتناسب مع سوق المنتجات.. بعدها سيقوم المشاركون المؤهلون للمرحلة الثانية من المعسكر بإجراء أبحاث تسويقية، لتمكينهم من التعرف على السوق آخذين بالاعتبار احتياجات السوق والجمهور المستهدف، ما يؤهلهم إلى مرحلة التطوير، والتخرج وعقد الصفقات مع الشركاء لتسويق المنتجات.

و قالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي ‎لقطاع التمكين في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يسرنا إطلاق مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات بنسخته الثانية، بالتعاون مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات و"مينتل" و"تيت أند لايل" والعديد من شركائنا الرواد في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، إذ يأتي هذا النوع من البرامج انطلاقًا من التزام صندوق خليفة بالمساهمة في تنمية قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، ودعمًا للمواهب الإماراتية في هذا القطاع، من خلال احتضان منتجات رواد الأعمال الذين يقدمون مشاريع واعدة قابلة للتنفيذ والتسويق.

من جانبه قال صالح لوتاه رئيس مجموعة الصناعات الغذائية والمشروبات: "واجه قطاع الأغذية والمشروبات مؤخرًا العديد من الصعوبات والتحديات، لذا نهدف إلى تحفيز إنتاج وتطوير منتجات غذائية جديدة تتصف بالمرونة ضمن قطاع تصنيع الأغذية، إذ نتيح من خلال مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات التعاون بين مصنعي الأغذية والمبتكرين في المجال ليطوروا معًا منتجات غذائية حديثة ومبتكرة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الوطني".

وسيستمر التسجيل أمام رواد الأعمال للمشاركة في مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات حتى تاريخ 12 يوليو 2022.. وسيقدم شركاء البرنامج الدعم للمواهب الإماراتية، وسيحظى أولئك الذين يظهرون إمكانية تطوير منتج قابل للتنفيذ والتسويق بما يتناسب مع سوق المنتجات، بفرصة تسويقه بالتعاون مع شركاء البرنامج. كما سيوفر البرنامج فرصة فريدة للمشاركين للالتقاء بالعديد من الخبراء وكبار المستثمرين في هذا القطاع، والتعرف على نصائحهم وإرشاداتهم للبدء في مشاريعهم.