3.32 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية ديسمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع اجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات شاملا القبولات بنسبة 0.8% من 3 تريليونات و295.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى 3 تريليونات و321.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021 بزيادة 25.7 مليار درهم حسب التقرير الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأوضح التقرير ارتفاع اجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% من تريليون و788.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى تريليون و794.0 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021 وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 0.1% في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 2.6% في الائتمان الأجنبي.

وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 1.7% و0.7% و7.0% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وفي الائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وفي الائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% من تريليون و966.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى تريليون و996.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021 نتيجة ارتفاع بنسبة 1.6% وبنسبة 0.6% في ودائع المقيمين وفي ودائع غير المقيمين على التوالي.

ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 8.4% و2.4% و5.2% في ودائع القطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي. مقابل انخفاض بنسبة 6.6% في ودائع القطاع الحكومي.

كما ارتفع عرض النقد /ن1/ بنسبة %2.3 من 686.0 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى 701.9 مليار درهم في نهايــة ديسمبر 2021.

كما ارتفع عرض النقـد /ن2/ بنسبة 3.0% من 1517.1 مليار درهـم في نهاية نوفمبر 2021 إلى 1563.1 مليار درهم في نهايــة ديسمبر 2021.

وارتفع عرض النقـد /ن3/ بنسبة 1.5% من 1830.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى 1856.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر2021.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد /ن1/ لزيادة بمقدار 16.6 مليار درهم في الودائع النقدية مقابل انخفاض بمقدار 0.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، ويعود الارتفاع في عرض النقد /ن2/ إلى ارتفاع /ن1/ وزيادة بمقدار 30.1 مليار درهم في الودائع شبة النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد /ن3/ إلى ارتفاع عرض النقد /ن1/ و/ن2/ على الرغم من انخفاض الودائع الحكومة بمقدار 19.4 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.8% وذلك من 461.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى 483.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر2021.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 8.9% و35.7% في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي، مقابل انخفاض في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 0.4% و7.4% على التوالي.

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