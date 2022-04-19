147 مليون جنيه أجور للعاملين بهيئة التنمية الصناعية خلال "2020-2021"

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهر الحساب الختامي  للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ربطه مع الموازنة العام للدولة  للعام  المالي الماضي 2021-، 2020  بقيمة إجمالية بلغت 3.1  مليار جنيه.

وبلغ إجمالي مصروفات هيئة التنمية الصناعية، وفقًا الحساب الختامي الذي تم عرضه على لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب لاعتماده، نحو 327.8 مليون جنيه منهم 147.2 مليون جنيه مرتبات وأجور  والباقى تكاليف ومصروفات العاملين بها، بينما بلغت إيراداتها 808.5 مليون جنيه. 

ووصل إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها هيئة التنمية الصناعية خلال العام المالي الماضي 167 مليون جنيه، وحققت صافي أرباح 480 مليون جنيه.

وكان مجلس النواب قد بدء إجراءات اعتماد موازنة العام المالي الماضي 2020-2021 في حضور وزير المالية محمد معيط، وأرسل نحو 56 هيئة وجهة اقتصادية  مستقلة موازنتها للجنة الخطة والموازنة للبرلمان بعد مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لربطها بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي.

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