تعرف على الأوراق والإجراءات المطلوبة لاستخراج ملصق إلكتروني للسيارات

تستمر وزارة الداخلية، في تسهيل الإجراءات الخاصة بخدمات المواطنين، خاصة بعد التحول الرقمي الذي بدأ تطبيقه في جميع الجهات الحكومية والرسمية بالدولة، حيث أتاحت الفرصة أمام مالكي السيارات، للحصول على الملصق الإلكتروني، من خلال الموقع التابع لإدارة المرور عبر (بوابة مرور مصر)، حيث يستطيع أي مواطن الحصول على الملصق بعد تسديد الرسوم المطلوبة إلكترونيا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الأوراق المطلوبة للحصول على الملصق الإلكتروني، وهي كما يلي:

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني

- يتجه مالك السيارة إلى وحدة المرور التابع لها في مدينته.

- تقديم طلب لـ تركيب ملصق إلكتروني على السيارة، من خلال الرخصة الخاصة بسيارته.

- سداد الرسوم المطلوبة من إدارة المرور والبالغة 50 جنيها فقط.

- استلام الملصق الإلكتروني في اليوم نفسه، وهو عبارة عن شريحة إلكترونية توضع على زجاج السيارة الأمامي، وتضم بيانات السيارة.

- يوضع الملصق في مكان محدد بالزجاج الأمامي للسيارة.

أهمية الملصق الإلكتروني للسيارة

يستخدم الملصق الإلكتروني في سداد رسوم الطرق ورسوم أماكن الانتظار، كما يحدد حركة سير وتنقلات السيارات، ويساعد الشرطة على الوصول سريعًا للسيارات التي قد تتعرض للسرقة، مع تأكيد إدارة المرور أنّ تركيب الملصق الإلكتروني لا يرتبط بموعد ترخيص السيارات.

مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

- سحب رخصة السيارة، لمدة تتراوح بين شهر لـ3 أشهر.

- الحبس 6 أشهر حسب قانون المرور الجديد.

- دفع غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

خطوات استخراج الملصق إلكترونيا

- الدخول على موقع الإدارة العامة للمرور من خلال الرابط الإلكتروني.

- الضغط على خدمة المركبات.

- تسجيل بيانات السيارة بشكل دقيق.

- تسديد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا.