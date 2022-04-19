شركة فرنسية تستحوذ على منصة “Deezer” للموسيقى

استحوذت شركة I2PO "الشيك على بياض"، التي يدعمها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو والتي تعد شركة ذات أغراض خاصة (SPAC) على خدمة البث Deezer بهدف طرحها للاكتتاب العام عند تقييم بقيمة 1.13 مليار دولار.

حاولت Deezer الاكتتاب العام في عام 2015 لكنها تراجعت بعد الانخفاض الحاد في عدد المستمعين في راديو Pandora.

استمرت شركات البث الكبرى مثل Spotify وAmazon وApple في النمو وتجديد اهتمام السوق بالموسيقى، لكن Deezer كافح أيضًا للتنافس مع هؤلاء العملاقين - اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021، استحوذت Deezer على 2% فقط من سوق الاشتراكات الموسيقية المتدفقة العالمية.

على الرغم من أنها تحظى بشعبية في الخارج أكثر من الولايات المتحدة في فرنسا والبرازيل، حيث تمتلك الشركة 29% و17% من حصة السوق على التوالي.

وفقًا لصحيفة Wall Street Journal، فإن Deezer لم تحقق أرباحًا بعد، ولكن وفقًا لهذه الصفقة، فإنها تأمل في أن تحقق أرباحًا بحلول عام 2025.

يضم Deezer حاليًا 9.6 مليون مشترك، ويقدم 90 مليون أغنية متدفقة بالإضافة إلى البودكاست والكتب الصوتية، وقد حقق 400 مليون يورو في الإيرادات العام الماضي.

قال جيرونيمو فولجويرا، الرئيس التنفيذي لشركة Deezer، في بيان: "يمثل اليوم معلمًا هامًا في تاريخ Deezer حيث نبدأ رحلة لنصبح شركة عامة في يورونكست باريس، نحن في وضع فريد في صناعة البث الموسيقي المتنامية، بمنتج تنافسي للغاية وفريق إداري متمرس ومتجدد لاغتنام هذه الفرصة وخلق قيمة كبيرة للمساهمين".