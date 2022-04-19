تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية (الأونصة).


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.36 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1978.40 دولار.


وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.76 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1014.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2430.10 دولار.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تعرف على مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

فيديو أشعل السوشيال ميديا والأب يغادر قسم الهرم.. ما حكاية "فتاة البلكونة"؟

لابورتا: مازال لدى برشلونة أمل في خطف الدوري الإسباني

فرعون من ذهب.. صلاح يضرب شباك مانشستر يونايتد بالهدف الرابع "فيديو"

تعرف على أولى طلبات إيهاب جلال من اتحاد الكرة

فرمان ناري.. فينسيوس يرفض عرض ريال مدريد

صلاح يقود ليفربول لصدارة البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة