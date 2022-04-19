تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية (الأونصة).



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.36 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1978.40 دولار.



وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.76 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1014.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2430.10 دولار.