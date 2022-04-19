بنجلاديش تحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وقعت بنجلاديش على اتفاق مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية والبيئية.


وأكدت الحكومة أن جزءً من الأموال سيوجه إلى جهود البلاد لتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة، كما سيستخدم القرض لدعم إطار عمل بشأن المدفوعات وتعديلات أسعار الفائدة على أدوات الادخار العام.


وسوف تحصل بنجلاديش على القرض من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك والتي تقدم قروضها بشروط مسيرة حيث سيتم سداده على مدى 30 سنة مع فترة سماح مدتها 5 سنوات.

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