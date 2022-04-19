النقد الدولي: العملية العسكرية بأوكرانيا تكبح نمو الاقتصاد العالمي



خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 بسبب موجات الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وحذر من أن التضخم سيستمر خصوصا في البلدان الناشئة.

وقالت الهيئة المالية الدولية أن نسبة النمو ستبلغ 3.6 بالمئة هذا العام بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن توقعات يناير.

أما التضخم فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5.7 بالمئة للدول المتقدمة و8.7 للاقتصادات الناشئة والنامية.

ولن يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو الذي تراجع في الولايات المتحدة إلى 3.7 بالمئة والصين إلى 4.4 بالمئة. أما إجمالي الناتج الداخلي الروسي فسيسجل انكماشا نسبته 8.5 بالمئة هذه السنة، مقابل انكماش نسبته 35 بالمئة للاقتصاد الأوكراني.