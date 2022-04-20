أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022.. المعدن الأصفر يرتفع 15 جنيهًا بالمستهل

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 15 جنها بعد أن ارتفع أمس بنحو 5 جنيهات.

وبلغ سعرجرام عيار 21 ارتفع من مستويات 1060 جنيه، كما زاد سعر جرام عيار 24 إلى 1211.5 جنيه للجرام، وراتفع عيار 18 إلى 908.5 جنيه للجرام، وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 8480 جنيه.

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة إلى أعلى مستوى في شهر اليوم مقتربة من مستوى 2000 دولار إذ دفعت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا وتزايد الضغوط التضخمية المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس كملاذ آمن.



ووصل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1998.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مارس، قبل أن يقلص مكاسبه ليسجل 1977.10 دولار بحلول الساعة 1810 بتوقيت جرينتش.



وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المتئة إلى 1981.10 دولار.



ووفقا لرويترز قال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي: "سيستمر الذهب في الصعود ما دام يتم تغذية الأسواق بتيار مستمر من الأخبار السلبية المتعلقة بتوقعات عالمية قاتمة".



ولم تظهر الحرب في أوكرانيا حتى الآن أي مؤشرات على التهدئة وزادت من التضخم المرتفع وقلصت توقعات النمو العالمي.



تباطأ الاقتصاد الصيني في مارس مع تضرر الاستهلاك والعقارات والصادرات بشدة، إذ أثرت القيود للتصدي لكوفيد-19 والأزمة الأوكرانية على أكبر مستهلك للذهب في العالم.



وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018 في حين قفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى في عامين.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 25.81 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها في أكثر من شهر عند 26.21 دولار.



وقفز البلاتين 2.2 في المائة إلى 1011.90 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 2.1 في المائة إلى 2418.50 دولار.