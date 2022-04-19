ننشر موعد صرف المرتبات شهر إبريل 2022

ينتظر جموع الموظفون صرف المرتبات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون من مستلزمات وأساسيات المنزل، فضلا عن شراء ملابس العيد، ما جعل وزارة المالية تعلن موعد صرف المرتبات شهر إبريل 2022، مع الزيادة الجديدة المقررة لهم، بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وبدء التطبيق هذا العام مبكرا، ليكون مع مرتب شهر إبريل، بدلا من شهر يوليو.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال هذا التقرير، موعد صرف المرتبات شهر إبريل 2022 للموظفين العاملين في الدولة، وجاءت كالتالي:

موعد صرف المرتبات شهر إبريل 2022

وحرصت وزارة المالية على تقسيم المرتبات الخاصة بشهر إبريل إلى عدد من الأيام المختلفة، وجاءت كالتالي:

الأربعاء الموافق 20 إبريل

- الوزارات: يجري صرف المرتبات شهر إبريل 2022 بالزيادة الجديدة للعاملين في الوزارات التالية: «الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الغنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول».

- مديريات الخدمات بالمحافظات: يجري صرف مرتب شهر إبريل غدا للمديريات التالية: «الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق».

- هيئات مستقلة: يجري صرف المرتب غدا لعدد من الجهات وهي: «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب».

الخميس الموافق 21 إبريل

الوزارات: يجري صرف مرتب شهر إبريل 2022 بالزيادة الجديدة للوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية».

- مديريات الخدمات بالمحافظات: صرف مرتبات شهر إبريل لمديريات الخدمات التالية: «دواوين عموم المحافظات، مديريات التنظيم، الإدار ة والجامعات بمختلف المحافظات، التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة».

- هيئات مستقلة: صرف المرتبات يوم الخميس للهيئات التالية: «القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزارء، رئاسة الجمهورية، باقي الجهات الأخرى».

وحددت وزارة المالية في بيان لها قيمة الزيادة المقررة التي يجري صرفها للموظفين كلا حسب الدرجة الخاصة به، وجاءت الزيادة كالتالي:

- الدرجة السادسة والخامسة: تصل قيمة الزيادة إلى 302 جنيه.

- الدرجة الرابعة: تصل قيمة الزيادة إلى 302 جنيه.

- الدرجة الثالثة: تصل قيمة الزيادة إلى 356 جنيها.

- الدرجة الثانية: تصل قيمة الزيادة إلى 424 جنيها.

- الدرجة الأولى: تصل قيمة الزيادة إلى 494 جنيها.

- درجة مدير عام أو كبير: تصل قيمة الزيادة إلى 539 جنيها.

- الدرجة العالية: تصل قيمة الزيادة إلى 573 جنيها.

- الدرجة الممتازة: تصل قيمة الزيادة إلى 649 جنيها.