وكيل "الموسيقيين" عن محمد رمضان: لن يتم منحه تصريحا بالغناء إلا في حالة واحدة

كشف الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، حقيقة قرار النقابة بوقف ومنع محمد رمضان من الغناء، مؤكدا أن ما حدث هو بيان صدر من النقابة موجها إلى نقابة المهن التمثيلية لإخطارهم بعد التصريح له بالغناء مرة أخرى مالم يتم التحقيق معه بشأن واقعة ظهوره عاريا في حفلاته.

وأضاف محمد أبو اليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نقابة الممثلين لم تخبرهم بما تم في التحقيق معه منذ شهر 11 العام الماضي، موضحا أنه لن يتم التصريح لمحمد رمضان بالغناء مرة أخرى، ما لم تظهر نتيجة التحقيق معه من قبل نقابة الممثلين ويتم إخطارهم بها.

وتابع أن الأمر حاليا ليس عند نقابة المهن الموسيقية، وأن ما يخص النقابة حاليا هو التصريح بالغناء فقط له، وهو ما لن يحصل عليه إلا بظهور نتيجة التحقيق معه فيما يخص نقابة الممثلين أولا.

ولد محمد أبواليزيد بمحافظة القاهرة 3 أغسطس 1961، تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، وأثناء دراسته كون فرقه خاصة مع زملاء دفعته بالمعهد وبدأت الأعمال تتوافد عليه.

سجل ووزع للكثير من المطربين خاصة فن الغناء الشعبى أبرزهم الفنان أحمد عدويه وكتكوت الأمير وحسن الأسمر وطارق الشيخ وعبدالباسط حمودة وخالد عجاج وحمدي بيتشان حيث لاقت أغنيته الأساتوك نجاحًا كبيرًا وكثير من مطربين الوطن العربى أمثال وليد توفيق، نادية مصطفى، المطربة التونسية آسيا، المطرب السوري زياد نجم،المطرب القطري خالد سالم وغيرهم.

