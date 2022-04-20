وكيل "الموسيقيين": حسن شاكوش يدفع ثمن خطأه وإهانته للإيقاعيين

قال الموسيقار محمد أبو اليزيد، إن مطرب المهرجانات حسن شاكوش يدفع ثمن خطأه وإهانته للإيقاعيين، موضحا أنه لا يجد مبررا لهجوم رجل الأعمال نجيب ساويرس علي نقيب الموسيقيين هاني شاكر بسبب قرار إيقاف 19 من مؤدي المهرجانات، مضيفا: "إزاي يقول هاخدهم الجونة هي خلاص البلد سايبة".

وتابع الموسيقار محمد أبو اليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين، كان وجه الخير على النقابة، وقدمنا كمجلس النقابة الكثير من الخدمات للأعضاء، سواء فيما يخص العلاج أو المعاشات، موضحا أنهم حين تولوا المسؤولية كان معاش الموسيقي 400 جنيه وزاد حاليا إلى 1000 جنيه.

أضاف وكيل نقابة المهن الموسيقية، الفنان أو المطرب يجب عليه أن يكون بداخله "سليم"، بمعنى أنه يجب أن ذو موهبة ويعمل على تطويرها ويعمل على تقنين أوضاعه بالنقابة وغير ذلك من الأمور التي من شأنها العمل على نجاحه في مجاله، موضحا أن حمو بيكا لا يغني وإنما يؤدي أحد ألوان الموسيقى وله جمهور كبير في الشارع بغض النظر عما يقدمه والتحفظ على بعض أعماله، وهو ما يساعد انتشاره.

ولد محمد أبواليزيد بمحافظة القاهرة ٢ أغسطس ١٩٦١، تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، وأثناء دراسته كون فرقه خاصة مع زملاء دفعته بالمعهد وبدأت الأعمال تتوافد عليه.

سجل ووزع للكثير من المطربين خاصة فن الغناء الشعبى أبرزهم الفنان أحمد عدويه وكتكوت الأمير وحسن الأسمر وطارق الشيخ وعبدالباسط حمودة وخالد عجاج وحمدي بيتشان حيث لاقت أغنيته الأساتوك نجاحًا كبيرًا وكثير من مطربين الوطن العربى أمثال وليد توفيق، نادية مصطفى، المطربة التونسية آسيا، المطرب السوري زياد نجم،المطرب القطري خالد سالم وغيرهم.