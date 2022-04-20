وكيل "الموسيقيين" يكشف حقيقة واقعة حادث "حكيم".. حصل في 2019

توك شو
محمد أبواليزيد
محمد أبواليزيد
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قال الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن واقعة حادث المطرب حكيم في 2019، والتي أثير الجدل حولها وقت حدوثها، ليست كما تم تداولها في وسائل الإعلام المختلفة حينها.
وأضاف محمد أبو اليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه فور تداول خبر حادث المطرب حكيم، طالبه الفنان هاني شاكر بالتدخل فورا ومتابعة الواقعة "قالي شوف حادثة حكيم ولو محتاج أي حاجة اعملها له فورا، وكلنا اتخضينا عليه وقتها، ولما تتبعنا الموضوع طلع الكلام مش حقيقي، واتفهم غلط".
وتابع أن معظم تصريحات النقابة وأعضائها يتم فهمه بشكل خاطئ، وعناوين الصحف قد تكتب كلاما عكس الحقيقي أو المراد توضيحه، وهو ما يثير البلبلة في حينها.
على الجانب الآخر، قال "وكيل الموسيقيين" إن الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين، كان وجه الخير على النقابة، وقدمنا كمجلس النقابة الكثير من الخدمات للأعضاء، سواء فيما يخص العلاج أو المعاشات، موضحا أنهم حين تولوا المسؤولية كان معاش الموسيقي 400 جنيه وزاد حاليا إلى 1000 جنيه.
ولد محمد أبواليزيد بمحافظة القاهرة 3 أغسطس 1961، تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، وأثناء دراسته كون فرقه خاصة مع زملاء دفعته بالمعهد وبدأت الأعمال تتوافد عليه. 
سجل ووزع للكثير من المطربين خاصة فن الغناء الشعبى أبرزهم الفنان أحمد عدويه وكتكوت الأمير وحسن الأسمر وطارق الشيخ وعبدالباسط حمودة وخالد عجاج وحمدي بيتشان حيث لاقت أغنيته الأساتوك نجاحًا كبيرًا وكثير من مطربين الوطن العربى أمثال وليد توفيق، نادية مصطفى، المطربة التونسية آسيا، المطرب السوري زياد نجم،المطرب القطري خالد سالم وغيرهم.
 

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