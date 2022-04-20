وكيل "الموسيقيين": هاني شاكر "وجه الخير" على النقابة.. ومعاش الموسيقي زاد إلى 1000 جنيه

قال الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين، كان وجه الخير على النقابة، وقدمنا كمجلس النقابة الكثير من الخدمات للأعضاء، سواء فيما يخص العلاج أو المعاشات، موضحا أنهم حين تولوا المسؤولية كان معاش الموسيقي 400 جنيه وزاد حاليا إلى 1000 جنيه.

وأضاف محمد أبو اليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هاني شاكر يعد قيمة وقامة، وقدم الكثير لنقابة الموسيقيين، موضحا أن متطلبات الموسيقيين كثيرة والنقابة تعمل على إيجاد حلول لكل ما يواجه أعضائها بشكل عام.

على الجانب الآخر، قال "أبو اليزيد" إن الفنان أو المطرب يجب عليه أن يكون بداخله "سليم"، بمعنى أنه يجب أن ذو موهبة ويعمل على تطويرها ويعمل على تقنين أوضاعه بالنقابة وغير ذلك من الأمور التي من شأنها العمل على نجاحه في مجاله، موضحا أن حمو بيكا لا يغني وإنما يؤدي أحد ألوان الموسيقى وله جمهور كبير في الشارع بغض النظر عما يقدمه والتحفظ على بعض أعماله، وهو ما يساعد انتشاره.

ولد محمد أبواليزيد بمحافظة القاهرة 3 أغسطس 1961، تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، وأثناء دراسته كون فرقه خاصة مع زملاء دفعته بالمعهد وبدأت الأعمال تتوافد عليه.

سجل ووزع للكثير من المطربين خاصة فن الغناء الشعبى أبرزهم الفنان أحمد عدويه وكتكوت الأمير وحسن الأسمر وطارق الشيخ وعبدالباسط حمودة وخالد عجاج وحمدي بيتشان حيث لاقت أغنيته الأساتوك نجاحًا كبيرًا وكثير من مطربين الوطن العربى أمثال وليد توفيق، نادية مصطفى، المطربة التونسية آسيا، المطرب السوري زياد نجم،المطرب القطري خالد سالم وغيرهم.

