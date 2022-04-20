الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 20-4-2022، التاسع عشر من شهر رمضان لعام 1443.

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعي على كافة الأنحاء.

طقس معتدل نهارًا على القاهرة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس لطيف على السواحل الشمالية

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للبرودة في فترات الليل.

طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، بينما يكون الطقس حار على جنوب الصعيد، ولطيف في ساعات الليل المتأخرة.



نشاط رياح على كافة الأنحاء

وحذرت الأرصاد الجوية، نشاط للرياح اليوم الأربعاء على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تمتد للقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

توقعت الأرصاد الجوية أن القاهرة تسجل العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، بينما تسجل الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجات.

كما توقعت أن تصل درجات الحررة في مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، فيما تسجل سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجات.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن قنا العظمى تسجل 31 درجة والصغرى 19 درجات، بينما تسجل أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تسجل سانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 11 درجة.