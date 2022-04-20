سفرة اليوم التاسع عشر من رمضان.. حضري طاجن ورق العنب باللحم وعصير قمر الدين

نقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير طاجن ورق العنب باللحم وعصير قمر الدين في سفرة اليوم التاسع عشر من رمضان، حيث تحرص بوابة “الفجر” لإلكترونية على تقديم لمتابعيها يوميا سفرة رمضان وأشهى الأكلات.

طاجن ورق العنب باللحم

مقادير خلطة الأرز:

½ كيلو أرز

ورق عنب

2 بصلة مفرومة

¾ كيلو عصير طماطم

2 ملعقة صلصة

2 كوب خضرة مفرومة (شبت وبقدونس وكزبرة)

3 ملاعق زبدة

3 ملاعق زيت

6 ملاعق دبس رمان

ملعقة زعتر

ملعقة ملح وفلفل

½2 كوب مرقة

¼ كوب عصير ليمون

شرائح ليمون



مقادير تسوية اللحم:

3 ملاعق زيت

3 ملاعق زبدة

قطع لحم

رشة ملح وفلفل

رشة جوزة الطيب

شرائح طماطم

شرائح بصل



طريقة ورق العنب

في حلة على النار، ضعي 3 ملاعق زبدة وثلاث ملاعق زيت، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه على النار قليلًا.

أضيفي عصير الطماطم و3 ملاعق دبس الرمان إلى البصل، ثم أضيفي الملح والفلفل والزعتر والصلصة.

أضيفي الأرز والخضرة المفرومة إلى الخليط، وقلبيه جيدًا على النار، ثم ارفعيه.

في طاسة على النار، ضعي الزبدة والزيت.

ضعي قطع اللحم في الطاسة وقلبيها حتى يتغير لونها، ثم أضيفي رشة ملح وفلفل وجوزة الطيب.

في طاجن الفخار، ضعي شرائح من البصل والطماطم، ثم رصي قطع اللحم.

احشي ورق العنب بالخلطة، ورصيه فوق اللحم حتى يمتلئ الطاجن.

أضيفي المرقة وعصير الليمون ودبس الرمان وشرائح الليمون على الوجه، وغطي الطاجن.

أدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

سلطة خضراء

المقادير

- خس

- خيار

- طماطم

- البصل الأحمر

- زيت الزيتون

- الخل

- ملح

- فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير

نقطع أوراق الخس ونغسلها جيدًا ونقطعها حسب الرغبة سواء قطع صغيرة أو كبيرة ثم نضعها في طبق كبير جانبًا.

نقطع الخضار أي الخيار والطماطم والبصلة ونضيفها إلى الوعاء فوق الخس ونحرك قليلًا.

نضيف زيت الزيتون والخل والملح والفلفل ونحرك المكونات حتى تمتص الملح وحمض الخل تماما.

عصير قمر الدين

المقادير

شريحة من قمر الدين.

نصف كوب من السكر.

لتر ماء مغلي.



طريقة التحضير

يتم نقع قمر الدين في الماء المغلي لمدة ساعة تقريبا.

حين يلين تماما يتم وضعه في الخلاط الكهربائي.

يضاف إليه السكر ويتم خلطهما جيدا حتى يذوب قمر الدين تماما.

يوضع العصير في إناء زجاجي بالثلاجة حتى يبرد.