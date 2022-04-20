أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-4-2022 أمام الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 20-4-2022، أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه عند سعر 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.35 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى وسجل19.81 للشراء، 19.94 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى كان مسجلا 19.74 للشراء، 20.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.94 جنيه للشراء، 24.09 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى كان مسجلا 23.91 جنيه للشراء، 24.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.80 جنيه للشراء، و60.38 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى كان مسجلا 57.87 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.
 

 

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