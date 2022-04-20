ننشر مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19 والقنوات الناقلة

لاقى مسلسل مكتوب عليا منذ بداية عرض أولى حلقاته مع بداية شهر رمضان الكريم إعجابا كبيرا من جانب الجماهير، نظرا لأن المسلسل يعتمد على الفكاهة والترفيه وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقية ومثير.

ويتصدر مسلسل مكتوب عليا تريند جوجل، نظرا لأن الجماهير يبحثون عن مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له لمتابعه الحلقات الجديدة أولا بأول.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية لمتابعيها الكرام مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الليلة الساعة 6.45 دقيقة على قناة dmc، أثناء تناول وجبة الإفطار، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحًا، و6 صباحًا.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عددًا من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل مكتوب عليا

تدور أحداث مسلسل مكتوب عليا حول عائلة “جلجل”، الذي يحاول أن يوفق بين العروسين “روقة” و"سلمي"، وتتصاعد الأحداث بشدة في حلقة أمس.

وقبلت سلمى روقة في الحلقات السابقة للمرة الأولى في غرفة الفندق، وهذا بعد أن وضع جلجل منور لروقة في غرفة النوم لتنام ويذهب هو لسلمى ولكنها ذهبت هي الأخرى واستيقظت وبدأت تخبر سلمى عن الزواج ولكنه حاول أن يتوه الموضوع وتوالت الأحداث.