محافظ بورسعيد يتفقد المدارس الإعدادية لمتابعة "البابل شيت" التجريبي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مدرسة بورسعيد الإعدادية للبنين، وبورسعيد الإعدادية بنات وذلك لمتابعة سير وانتظام الامتحان التجريبي "البابل شيت" في مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية، والذي يطبق بمحافظة بورسعيد كأول محافظات الجمهورية، ويقوم على ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بداية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، رافقه الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وتفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، وأطلع على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول ٱرائهم في النظام الجديد للامتحان " البابل شيت " وذلك من خلال سؤاله الطلاب حول مدى سهولة أو صعوبة الامتحان، ومدى إدراكهم لأسلوب الإجابة بنظام البابل شيت، كما تأكد من الطلاب حول ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الحضور المدرسي، مؤكدا أنه غير مسموح للطالب الذي يتجاوز نسبة الغياب أداء ودخول الامتحان في نهاية الفصل الدراسي، لافتا ألى أن هناك أجراءات تم اتخاذها لمنع الغياب والالتزام بالحضور المدرسي، وخلال حديثه مع الطلاب والطالبات، حرص محافظ بورسعيد عن سؤالهم حول مدى رضاهم عن النظام الجديد "البابل شيت" ، حيث أكد الطلاب والطالبات أن نظام البابل شيت أفضل من النظام السابق، والذي يتيح الوقت الكافي للإجابة عن الأسئلة ويساعد الطالب على التفكير وعدم الاعتماد فقط على أسلوب الحفظ للمادة العلمية.

وأشاد محافظ بورسعيد بسرعة إدراك الطلاب للنظام الامتحاني الجديد والتفاعل معه، موجها الطلاب والطالبات بالتركيز والدقة أثناء الأجابة وعدم التوتر، لافتا أن البابل شيت يتيح سرعة تصحيح الامتحانات وظهور النتائج في اليوم التالي للامتحان.

ولفت المحافظ أن " البابل شيت " أثبت نجاحه في مادة العلوم، التي امتحنها طلاب المرحلة الإعدادية الاسبوع الماضي تجريبيا بعد ان جاءت نسبة نجاح الطلاب ٨٩٪، فضلا عن سرعة استيعاب الطلاب للنظام الجديد والتفاعل معه.

وفي نفس السياق، تبادل محافظ بورسعيد الحديث مع الطلاب والطالبات حول أهمية الالتزام بالحضور في المدارس والاعتماد على الكتاب المدرسي خاصة مع تطبيق هذا النظام الجديد، مشيرا أن نظام البابل شيت يساعد الطالب على الاعتماد على الذات والابتعاد عن الدروس الخصوصية التي تهدر وقت ومجهود الطالب، كما وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب على الحضور المدرسي والذي يساهم في تنمية مهاراتهم وتفكيرهم.

وكان محافظ بورسعيد قد تابع سير امتحانات مادة العلوم بنظام البابل شيت الأسبوع الماضي، وعقد اجتماع لاستعراض تفاصيل نظام " البابل شيت "، والذي يقوم على ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية، وتتميز عملية التصحيح بالدقة الشديدة ومحدودية حدوث مشكلات في ظل قدرة برنامج التصحيح الالكتروني على تحديد المشكلات والعمل على حلها، كما يتميز البرنامج المستخدم في التصحيح بسرعة الانجاز من خلال "الماسح الضوئي" المستخدم بسرعة من 80 إلى 100 ورقة في الدقيقة ويتيج النظام الجديد ظهور النتائج في اليوم التالي للامتحان.

يذكر أن الامتحان الواحد له 3 نماذج بنفس الأسئلة مع اختلاف ترتيبها، وتتكون الورقة من 70% أسئلة موضوعية للاختيار من بين 4 اختيارات، و30% أسئلة مقالية، ويسجل بالورقة اسم الطالب ورقم جلوسه و"باركود"، وعلى الطالب أن يظلل إجابة واحدة لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل، ولكنه عليه عند تغيير الإجابة التأكد من مسحها جيدا، وعدم ثني الورقة أو ترك سؤال دون إجابة، وكذلك عدم استخدام المزيل عند مسح الإجابة.