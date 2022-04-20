هيئة الاستثمار: نسب الإشغال بالمنطقتين بنها وميت غمر بلغت 100%



قام المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة كل من المنطقة الاستثمارية ببنها والمنطقة الاستثمارية بميت غمر لتفقد سير العمل بالمشروعات العاملة بالمنطقتين ومتابعة رفع الكفاءة الإنتاجية بها، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف دعم المستثمرين وتيسير أعمالهم بمختلف المحافظات.



وتفقد عبد الوهاب عددا من المشروعات المقامة داخل المنطقة الاستثمارية ببنها والتي تعمل في مجال الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من مستثمري المنطقة، وتقديم سبل الدعم لهم لتيسير العمليات الانتاجية لمشروعاتهم.



وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير المناطق الاستثمارية القائمة، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مناطق استثمارية جديدة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار بمختلف محافظات مصر.



كما قام الرئيس التنفيذي للهيئة بمتابعة سير عمل جميع الوحدات بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر والتي تعمل في مجالات تشكيل المعادن والصناعات الهندسية، وتصنيع كشافات الانارة، وتشكيل الألومنيوم وتجارة وقص الورق، والمنتجات البلاستيكية والادوات الصحية، وصناعة معدات وخطوط انتاج الثلج وثلاجات العرض والمبردات وتجميع الأجهزة الكهربائية وكذا تصنيع المنظفات.



وقال المستشار محمد عبدالوهاب إن نسب الاشغال بالمنطقتين الاستثماريتين قد بلغت 100% وذلك في ظل موافقة مجلس الوزراء على منح المزيد من التيسيرات والإجراءات التحفيزية للمستثمرين بالمنطقتين، تماشيًا مع توجه الهيئة العامة للاستثمار لدعم وتشجيع صغار المستثمرين وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

