سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-4-2022 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-4-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.86 جنيه للشراء، و20.03 للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.85 جنيه للشراء.

19.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.86 جنيه للشراء.

20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.86 جنيه للشراء.

20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.85 جنيه للشراء.

20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.84 جنيه للشراء.
 
20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى
19.87 جنيه للشراء.

20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.88 جنيها للشراء.

20.02 جنيه للبيع.

 

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