ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. العيار يقفز 25 جنيها

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء بقيمة 25 جنيها، على خلفية الارتفاعات التي يشهدها سعر الدولار امام الجنيه المصري، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الذهب اليوم:


عيار 18 سجل 926 جنيها.

عيار 21 سجل 1080 جنيها.

عيار 24 سجل 1234 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

واستقر السعر العالمي للذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين متأثرة باستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية والدولار، وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1941.40 دولار للأونصة، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7% إلى 1944.80 دولار، ثم ارتفع الذهب إلى مستوى 1954 دولار


 

 

 

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