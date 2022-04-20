الذهب عند أدنى مستوياته في أسبوعين





تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 أبريل إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين متأثرة باستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية والدولار.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1941.40 دولار للأونصة، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7% إلى 1944.80 دولار.

وتراجع سعر الذهب أمس الثلاثاء 1.8% إذ فاق أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والدولار، الذي يخفض الطلب على المعدن النفيس، الإقبال على شرائه كملاذ آمن للقيمة.

واستقر الدولار قريبا من ارتفاعاته في الفترة الأخيرة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وأبقت الصين على أسعار الإقراض مستقرة على غير المتوقع اليوم الأربعاء واعتبرت الأسواق هذه الخطوة دليلا على توخي الحذر مع تباطؤ الاقتصاد بسبب قيود كوفيد-19.

وحومت عائدات سندات الخزانة الأميركية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استعداد المستثمرين لرفع الفائدة.

واقترب الذهب يوم الاثنين من مستوى 2000 دولار للأونصة القياسي لكنه تعرض لضغوط منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.96 دولار للأونصة وانخفض سعر البلاتين 1.5% إلى 976.47 دولار للأونصة في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3% إلى 2379.85 دولار للأونصة.