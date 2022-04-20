أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق الـ20 من أبريل 2022، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأيام الماضية، لجميع الأعيرة، بعد ارتفاع في سوق الذهب بشكل غير مسبوق.

أسعار الذهب

ووصلت أسعار الذهب إلى إلى مستوى غير متوقع بعد اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على كل أسواق العالم، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه، قبل أن يواصل ارتفاعه بعد ذلك.

متوسط أسعار الذهب

بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 نحو 1055 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم

وتقدم بوابة الفجر لقرائها خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم الأربعاء خاصة الذهب عيار 21 وسعر الأكثر انتشارا في مصر حرصا منها على تلبية خدمات المتابعين والقراء.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

بلغت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر اليوم الأربعاء 1055 جنيه للجرام دون مصنعية.

أسعار الذهب عيار 24

وارتفع أسعار الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء إلى 1207 جنيها

أسعار الذهب عيار 18

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الأربعاء 905 جنيها