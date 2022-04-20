أسهم أوروبا ترتفع بفعل نتائج الشركات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسهم أوروبا اليوم بعد إعلان نتائج شركات الأغذية والمشروبات إلا أن مخاوف صراع روسيا وأوكرانيا وتباطؤ النمو وارتفاع العائدات حدت من المكاسب.

وارتفع مؤشر ستوكس 0.5 % مع صعود أسهم البنوك وشركات الأغذية والمشروبات 1.3 % وتراجعت أسهم التعدين 0.8 % ونزلت أسهم النفط 0.5 %.

وقفز سهم دانون 7.2 % بعد أن سجلت مجموعة الأغذية الفرنسية نموا أقوى من المتوقع للمبيعات في الربع الأول وأبقت على أهداف 2022.

وهبط سهم كريدي سويس 1.9 % بعد أن قال البنك السويسري إنه يتوقع خسارة صافية في الربع الأول وتأثيرات سلبية أكبر للحرب.

وأظهرت بيانات اليوم ارتفاع أسعار المنتجين الألمان 30.9 % على أساس سنوي في مارس مما يعكس آثار الصراع في أوكرانيا للمرة الأولى.

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