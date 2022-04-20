عوائد السندات الأمريكية تواصل الصعود

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مسيرتها الصعودية اليوم الثلاثاء لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، ووصل عائد السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى ثلاثة في المائة بينما يستعد المستثمرون لزيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بينما يحاول تهدئة تضخم يقفز بوتيرة سريعة، حسب "رويترز".


وصعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.924 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018. وقفز عائد السندات لأجل 30 عاما إلى 3.003 في المائة، الأعلى منذ أبريل 2019.

 

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