موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي مباراة الأهلي والرجاء المغربي، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والرجاء

ويخوض النادي الأهلي مباراة قوية أمام الرجاء بطل المغرب يوم الجمعة المقبل الموافق الـ22 من أبريل الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الأهلي والرجاء ومباراة التأهل

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي، في مواجهة من العيار الثقيل ولا تقبل القسمة على اثنين، إذ يحتاج الأهلي للتعادل بأية نتيجة أو الفوز، في حين يكفي ممثل المغرب تحقيق الفوز ولو بهدف.

موعد مباراة الأهلي والرجاء

وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل في تمام الـ12 بعد منتصف الليل على ملعب محمد الخمامس، وسط حضور جماهيري كبير يتخطى الـ70 ألف متفرج.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء في الذهاب

وانتهت مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والرجاء بفوز العملاق القاهري بهدفين مقابل هدف وسط تفنن لاعبي المارد الأحمر في إهدار الفرص أمام مرمى الخصم.

الفائز من مباراة الأهلي والرجاء

ويواجه الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء بعد تأهله المتأهل من مباراة الترجي بطل تونس ووفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي.

قائمة الأهلي والرجاء

واختار المدير الفني موسيماني قائمة مباراة الأهلي والرجاء ضمت الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وتاو.

حكم مباراة الاهلي والرجاء المغربي

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لطاقم تحكيم يضم الحكم السنغالي ماجيت نداي ويساعده كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا، وعيسى سي حكما رابعا.