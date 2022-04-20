أسعار النفط تنتعش وسط مخاوف من نقص المعروض



عوضت أسعار النفط اليوم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع تركز الاهتمام على نقص المعروض من روسيا وليبيا في حين أظهرت بيانات انخفاض المخزنات الأمريكية الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 107.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق التي يحل أجلها اليوم 46 سنتا أو 0.5 % إلى 103.02 دولار للبرميل.

وهبط الخامان 5.2 % في معاملات متقلبة أمس بعدما خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريبا. مشيرا إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا وأوكرانيا وحذر من أن التضخم يعد الآن خطرا واقعا وواضحا في العديد من الدول.

وتقلبت أسعار النفط العالمية ورفعتها توقعات نقص الانتاج بعد فرض عقوبات على روسيا أحد الموردين الرئيسيين لأوروبا.

لكن توقعات تراجع النمو العالمي واستمرار إجراءات الإغلاق بسبب في الصين أضرت بالطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وجاء إنتاج أوبك+ أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من المستوى المستهدف في مارس وأنتجت روسيا أقل بـ 300 ألف برميل يوميا عن المستهدف.

وأعلنت مؤسسة نفط ليبيا حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي أمس قائلة إنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي أمس إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أبريل على عكس توقعات بزيادتها.