الضرائب: استمرار العمل بمركز الممولين حتي الساعة الخامسة عصرًا ونوبتجيات بعد الافطار

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أنه بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وحرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي خصوصًا في ظل تزامن قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين مع ظروف العمل في شهر رمضان الكريم، فلقد تقرر استمرار العمل في المركز الضريبي لكبار الممولين خلال الفترة التى تنتهي بتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، وذلك حتي الساعة الخامسة عصرًا، هذا بالإضافة إلى عمل نوبتجيات لأداء الأعمال بعد الافطار من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر والنصف، وكذلك العمل أيام العطلات والإجازات الرسمية لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين ليتمكنوا من تقديم الاقرارات الضريبية عن العام المالي الحالي.

وأوضح " عبد القادر " أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني للممولين مما ييسر عليهم تقديم الاقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة.

ودعا " رئيس مصلحة الضرائب " كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي سيقدمه مركز كبار الممولين خلال المواعيد المعلن عنها لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.

ويمكن للممولين والمسجلين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لحضور ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي:

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