التموين: إنتاج 17.506 ألف طن سكر من البنجر

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي السكر المنتج من البنجر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية بلغ 506. 17 ألف طن.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى استمرار توريد قصب السكر للشركة خلال موسم التوريد الحالي، موضحة أنه تم حتى الآن توريد 7 ملايين و146 ألف طن قصب سكر أنتجت نحو 763 ألفا و801 طن سكر.

ووجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات الموردين.

كان موسم توريد قصب السكر قد بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفا و851 طن سكر خلال الموسم الحالي.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.