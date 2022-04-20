ميناء دمياط يتداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة



تعامل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية مع 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان له اليوم /الأربعاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 7889 طنا، تشمل 3996 طن فوسفات، و3200 طن مولاس، و693 طن نترات أمونيا معبأة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13566 طنا، تشمل 5492 طن حديد، و6700 طن خردة، و200 طن ذرة، و1174 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 906 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 10 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3018 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 92 ألفا و226 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 253 ألفا و700 طن، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4189 شاحنة.

