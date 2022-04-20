اتفاقية بين الآثار الأردنية والأبحاث الأميركي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وقعت دائرة الآثار العامة الأردنية والمركز الأميركي للأبحاث اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.


وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل قسم مكافحة الاتجار بالقطع الأثرية في دائرة الآثار العامة، والعمل على تطوير الأدوات المناسبة لعقد دورات تدريبية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إلى جانب دعم دائرة الآثار في جهودها لحصر القطع الأثرية المصادرة في المملكة.


وبحسب بيان للدائرة اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية عن دائرة الآثار العامة مديرها العام، الدكتور فادي بلعاوي، وعن المركز الأميركي للأبحاث المدير التنفيذي للمركز، الدكتور بيرس بول كريسمان، وحضر توقيعها بمقر الدائرة، عدد من موظفي الدائرة والمركز الأميركي للأبحاث.

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