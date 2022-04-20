بحث التعاون في الخدمات الجوية بين الأردن والمكسيك

بحث رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الكابتن هيثم مستو مع السفير المكسيكي في عمان روبيرتو رودريغيز هرنانديز، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطيران المدني.



وأكد مستو خلال اللقاء الذي عقد في الهيئة اليوم الأربعاء، أهمية توطيد أواصر التعاون بين الطرفين في مجال الطيران المدني، وتشجيع المشغلين لإنشاء خطوط جوية مباشرة بين البلدين.



بدوره، أكد هرنانديز أهمية تعزيز وتسهيل الخدمات الجوية الدولية، وتوسيع التعاون بكل ما يتعلق بالطيران المدني بين البلدين ما من شأنه تعزيز التجارة البينية بينهما، وتحفيز ودعم السياحة المتنامية لا سيما الدينية بواسطة الرحلات الجوية العارضة.



وفي نهاية اللقاء، رحب مستو بتسريع الإجراءات الهادفة إلى توقيع مشروع الاتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين الصديقين، لفتح الطريق أمام التشغيل الجوي المباشر وغير المباشر وتذليل العقبات المحتملة.



وحضر اللقاء، مدير النقل الجوي والعلاقات الدولية في الهيئة، وسام الأخرس، ونائب رئيس البعثة، ارماندو فاوستو، ومدير الإعلام والعلاقات العامة، سامر العزة.