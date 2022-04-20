هيئتا الطيران المدني الأردنية والإماراتية تبحثان تعزيز التعاون

بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو مع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، اليوم الأربعاء، تعزيز وتوسيع التعاون المشترك في مجال شؤون الطيران المدني بين البلدين الشقيقين.



وتخلل اللقاء الذي عقد في هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، متابعة مخرجات مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني الموقعة بين البلدين العام الماضي.



وأعرب مستو عن تقديره لدولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي على التعاون المستمر في مجالات الطيران المدني.



من جهته، أكد السويدي حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، مشيدا بالدور والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة الأردنية الهاشمية لقطاع الطيران المدني.