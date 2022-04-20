ارتفاع الطلب على النفط في الربع الأول من 2022

كشفت البيانات الفصلية عن ارتفاع قوي للطلب على النفط في الربع الأول من العام 2022، بفضل الانتعاش الاقتصادي مدعومًا ببرامج التحفيز وتخفيف القيود المتعلقة باحتواء جائحة كوفيد-19، حسب كامكو انفست.



وتتوقع الأوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 3.7 مليون برميل يوميًا، أي أقل بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا عن توقعات النمو السابقة، وبمتوسط 100.5 مليون برميل يوميًا.



وسجلت منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسنا لمعدلات الطلب بمقدار 2.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، في حين بلغ النمو من خارج المنظمة 2.2 مليون برميل يوميًا، وقابل ذلك النمو المراجعة النزولية لتقديرات الطلب للثلاثة أرباع المتبقية من العام 2022.



وبحسب تقرير كامكو انفست حول أداء أسواق النفط العالمية أبريل نيسان 2022، تزايد الإنتاج العالمي من السوائل النفطية مرة أخرى في مارس آذار 2022، مشيرة البيانات الأولية إلى تسجيل نمو شهري قدره 0.37 مليون برميل يوميًا، ليصل في المتوسط إلى 99.66 مليون برميل يوميًا.



وجاءت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بزيادة الإنتاج خارج الأوبك بزيادة قدرها 0.32 مليون برميل يوميًا على أساس شهري ليصل في المتوسط إلى 71.10 مليون برميل يوميًا.



وارتفع إنتاج الأوبك بمقدار 57 ألف برميل يوميًا خلال الشهر ليصل إلى 28.56 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمصادر الأوبك الثانوية.



وتم خفض تقديرات نمو إمدادات السوائل النفطية من خارج الأوبك للعام 2021 مرة أخرى بشكل هامشي بمقدار 6 آلاف برميل يوميًا، ليصل بذلك معدل النمو إلى 0.6 مليون برميل يوميًا.



ومن المتوقع أن يكون متوسط العرض الإجمالي من خارج الأوبك قد وصل إلى 63.56 مليون برميل يوميًا العام الماضي بعد اجراء مراجعة نزولية لبيانات الربع الرابع من العام 2021 لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 55 ألف برميل يوميًا مما أدى إلى مراجعة نزولية بمقدار 12 ألف برميل يوميًا للعام لتلك المنطقة.



وأشار التقرير إلى أنه جرى مراجعات بصفة رئيسية على البيانات الخاصة بالدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما تم خفض البيانات الخاصة بالولايات المتحدة وكندا بوتيرة هامشية.



من جهة أخرى، تمت مراجعة بيانات الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزيادتها بمقدار 6 آلاف برميل يوميًا مما يعكس المراجعة التصاعدية التي أجريت على البيانات الخاصة بالصين والهند.



كما جرى خفض توقعات نمو الإمدادات من خارج الأوبك للعام 2022 بمقدار 0.32 مليون برميل يوميًا مما يعكس الآن نموًا قدره 2.7 مليون برميل يوميًا، ليصل في المتوسط إلى 66.26 مليون برميل يوميًا لهذا العام.



كما تم إجراء أكبر تعديل على الإمدادات القادمة من روسيا، والتي من المتوقع الآن أن تصل إلى 11.23 مليون برميل يوميًا في العام 2022 مقابل 11.76 مليون برميل يوميًا، وفقًا للتوقعات السابقة.

وجرى خفض تقديرات الإمدادات من كازاخستان وكندا والبرازيل وأذربيجان، والتي قابلها جزئيًا مراجعة تصاعدية قدرها 261 ألف برميل يوميًا للإمدادات من الولايات المتحدة، ومراجعة تصاعدية بمقدار 20 ألف برميل يوميًا للصين.



وارتفع إنتاج نفط الأوبك للشهر الحادي عشر على التوالي في آذار 2022، وإن كان بمعدل هامشي، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 23 شهرًا.



ووصل معدل إنتاج المجموعة إلى 28.6 مليون برميل يوميًا، خلال الشهر بعد زيادة الإنتاج بصفة رئيسية من قبل السعودية، وهو الأمر الذي قابله جزئيًا انخفاض الإنتاج في نيجيريا وليبيا، كما سجلت الإمارات والكويت وإيران زيادة شهرية في الإنتاج خلال آذار 2022.



وحافظت أوبك+ في اجتماعها الأخير على سياستها في زيادة إنتاجها تدريجيًا بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا، فيما كانت الزيادة الفعلية أقل بكثير من الهدف.



ورفع منتجو أوبك العشر إنتاجهم بمقدار 90 ألف برميل يوميا خلال الشهر مقابل زيادة مستهدفة قدرها 253 ألف برميل يوميا.



ويعزى النقص بشكل أساسي إلى توقف الانتاج في بعض الدول الأفريقية الأعضاء في أوبك، قابله جزئيا زيادة في إنتاج المملكة العربية السعودية وغيرها من كبار المنتجين في المجموعة.



كما دفع النقص أيضًا وصول نسبة الامتثال إلى 151 في المئة من قبل منتجي أوبك خلال آذار 2022 مقابل نسبة 136 بالمئة في فبراير شباط 2022.