"النقد العربي" يستعرض إنجازات الشمول المالي العربي 2021

استعرض صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره اليوم، إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2021، لافتًا إلى أن المبادرة نفذت خلال العام الماضي سلسلة من برامج بناء القدرات، ونظمت العديد من المؤتمرات رفيعة المستوى، ومنتديات التعلم وتطوير الأساليب والأدوات، إضافةً للمنتجات المعرفية، وورش عمل تضمنت، "المدفوعات الرقمية كأداة داعمة لخلق الوظائف وتقديم الخدمات العامة"، و"تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربي"، و"دعم تطبيق المسوحات الاقتصادية"، و"دور صناديق وآليات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا".

وكان صندوق النقد العربي قد أطلق بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي في مبادرة تعتبر من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية قدرات الفنيين لديهم وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ويأتي إصدار تقرير "إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية 2021" للتعريف بأنشطة مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية خلال عام 2021، حيث أثبتت المبادرة فعاليتها وارتباطها الوثيق بأولويات صانعي السياسات والسلطات الإشرافية في الدول العربية لإرساء أوجه التكامل والتشارك بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز الشمول المالي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالمنطقة العربية، كما تطرق التقرير إلى إصدارات صندوق النقد العربي في إطار إنتاج ونشر المعرفة المتعلقة بقضايا الشمول المالي.