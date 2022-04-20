سوق الضيافة والفنادق في الإمارات يحقق أداءً قويًا خلال الربع الأول من 2022

حقق سوق الضيافة والفنادق في دولة الإمارات أداء قويا خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 لتزامنه مع إكسبو 2020 دبي وعودة الزوار الدوليين إلى الإمارة بعد تخفيف القيود على حركة السفر الدولي.

جاء ذلك في تقرير حديث حول "أداء السوق الإماراتي في الربع الأول من عام 2022 " صادر عن "جيه إل إل" المتخصصة في الخدمات المهنية وإدارة العقارات والإستثمارات.

وأشار التقرير إلى أن الإرتفاع الذي شهده الأداء العام للسوق كان مدفوعا في الأساس بمشاريع التطوير الفاخرة والمطلة على الواجهة البحرية والتي استفادت من الطلب القوي على العنصر الترفيهي فضلا عن ارتفاع متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق الفاخرة والمتوسطة.

وذكر التقرير أنه على صعيد سوق المساحات المكتبية واصلت أسعار الإيجار في المباني الإدارية عالية الجودة وجيدة الإدارة تحقيق أداء جيد مستفيدة من الزخم الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي 2021.. ففي دبي ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة الأعمال المركزية بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى نحو 1840 درهما للمتر المربع سنويا.. كما ارتفعت بالمثل إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في أبوظبي بنسبة 5% لتصل في المتوسط إلى 1650 درهما للمتر المربع سنويا.

ووفقا للتقرير لا تزال الشركات المالية والتقنية تلعب دور المحرك الرئيسي للطلب على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى حيث يتم توقيع غالبية عقود الإيجار من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في هذين القطاعين.

وفيما يتعلق بسوق الوحدات السكنية نوه التقرير بأن أنشطة البناء تمضي على قدم وساق إذ أن تحسن المعنويات وزيادة الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين أعاد للمطورين حماسهم وإقبالهم على تنفيذ المشاريع حيث من المتوقع إنجاز 42 ألف وحدة إضافية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

من ناحية أخرى أدى تحسن الطلب من جانب المستأجرين على الوحدات السكنية إلى رفع قيمة الزيادة السنوية في أسعار الإيجار في فبراير الماضي بنسبة 11% في دبي و3% في أبوظبي.

وعلى صعيد سوق منافذ التجزئة لفت التقرير إلى أن بعض تجار التجزئة خاصة في قطاع المأكولات والمشروبات حققوا عائدات قوية تجاوزت المستويات التي كانت تسبق جائحة "كوفيد-19"..فيما لا يزال إنفاق المستهلكين على السلع الكمالية مقيدا وهو ما يتضح جليا من الاستقرار العام في أداء هذا القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري.