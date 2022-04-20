أسعار النفط تنتعش بعد خسائر كبيرة وسط مخاوف من نقص المعروض

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


عوضت أسعار النفط اليوم الأربعاء 20 أبريل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، مع تركز الاهتمام على نقص المعروض من روسيا وليبيا، في حين أظهرت بيانات انخفاض المخزونات الأميركية الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 107.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق التي يحل أجلها اليوم 46 سنتا أو 0.5% إلى 103.02 دولار للبرميل.

وهبط الخامان 5.2% في معاملات متقلبة أمس الثلاثاء بعدما خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريبا، مشيرا إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا وحذر من أن التضخم يعد الآن "خطرا واقعا وواضحا" في العديد من الدول.

وتقلبت أسعار النفط العالمية، ورفعتها توقعات نقص الانتاج بعد فرض عقوبات على روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا.

لكن توقعات تراجع النمو العالمي واستمرار إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين أضرت بالطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعلى جانب العرض، جاء إنتاج مجموعة أوبك+ أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من المستوى المستهدف في مارس، وأنتجت روسيا بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن المستهدف.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي أمس الثلاثاء، قائلة إنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي أمس إن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أبريل على عكس توقعات بزيادتها.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. إنفانتينو يفاجئ المصريين بتصريحات مثيرة بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

مفاجأة مدوية.. مؤشر جديد على إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال

تريزيجيه يحسم موقفه النهائي من العودة للأهلي في الموسم الجديد

صدمة في الأهلي بسبب نجمه المعار.. تعرف على التفاصيل

موعد القرار النهائي بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي ضد الرجاء المغربي

شاهد أهداف مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. تأكد غياب صخرة الزمالك عن موقعة المصري البورسعيدي