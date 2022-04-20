وزير الزراعة يترأس مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية "ADP"



ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) وبحث معهم الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية

وخلال الاجتماع تم استعراض أنشطة وإنجازات البرنامح والمحفظة الائتمانية له والتي بلغت حتى الآن نحو 9.3 مليار جنية لإقراض أكثر من 22 ألف مشروع استفاد منها 366 ألف مستفيد في الأنشطة الزراعية التي تمثل ذات أولوية للدولة المصرية سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير الري الحقلي وكذلك مدخلات الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد وأيضا استخدام الطاقة الشمسية في النشاط الزراعي.



الاجتماع ناقش أيضا آلية الإقراض حيث وجه وزير الزراعة بالتوسع في دائرة المستفيدين وخاصة من المرأة والشباب في وجه قبلي ومحافظات الصعيد والمناطق الفقيرة والاكثر احتياجا كما وجه القائمين على البرنامج بدراسة تعديل نسبة الفائدة حتى تتواكب مع نظام الاقتراض والبرامج المنافسة والمبادرات الأخرى التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.



القصير أكد أيضا على ضرورة دعم الأنشطة الزراعية ذات العائد الاقتصادي الكبير مع الاهتمام بالترويج للبرنامج خلال الفترة القادمة لجذب مستفيدين جدد وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبالغ المخصصة لبرنامج التنمية الزراعية في انشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في توفير فرص عمل ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين والمتعاملين معه.



حضر الاجتماع د محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي وأعضاء مجلس إدارة برنامج التنمية الزراعية وممثلي البنوك المشاركة في البرنامج.