المؤشرات الأوروبية تغلق على ارتفاع مع ترقب تقارير الأرباح وحرب أوكرانيا

أقفلت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء بعد بداية هادئة اليوم، حيث استوعب المستثمرون مجموعة جديدة من تقارير أرباح الشركات.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا على ارتفاع بنسبة 0.8% حيث قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب حيث دخلت معظم القطاعات المنطقة الإيجابية.

كان يوم الأربعاء يومًا مزدحمًا بتقارير الأرباح، حيث أعلنت عدد كبير من الشركات عن نتائجها الفصلية.

وارتفع كلًا من Danone وASML وHeineken بأكثر من 5% بعد تجاوز توقعات المبيعات.

بينما تراجعت أسهم Credit Suisse بنسبة 1.5% بعد أن قال البنك السويسري إنه يتوقع خسارة في أرباح الربع الأول المعلنة بعد زيادة المخصصات القانونية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن ACEA يوم الأربعاء أن عمليات شراء السيارات الجديدة استمرت في الانخفاض في الاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت بنحو 20% في مارس.

من جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% في 2022.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أميركا ومنطقة اليورو خلال 2022 بنسبة 0.8% و0.3% إلى 3.7% و2.8% على التوالي.