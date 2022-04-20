المركزي الألماني يتوقع أن تكون أول زيادة للفائدة في منطقة اليورو في الربع الثالث

قال جواكيم ناجيل رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) اليوم الأربعاء إن البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي له أن ينهي مشتريات السندات قريبًا.

ومتحدثًا على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قال ناجيل إنه يعارض قيام المركزي الأوروبي بأي زيادات تسرعة لأسعار الفائدة وإنه يتوقع أن يكون أول تحريك للفائدة في الربع الثالث هذا العام.

وأضاف أن من غير المرجح بشكل متزايد أن يكون بمقدور المركزي الأوروبي إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وقال ناجيل أيضًا إن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي ربما سيتعين خفضها مجددا لأن معدلات التضخم المرتفعة بالفعل لا تظهر أي علامات على التوقف.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% في 2022.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أميركا ومنطقة اليورو خلال 2022 بنسبة 0.8% و0.3% إلى 3.7% و2.8% على التوالي.