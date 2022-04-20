إدارة معلومات الطاقة: هبوط حاد في مخزونات النفط الأميركية وتراجع مخزون الوقود

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت بمقدار ثمانية ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أبريل إلى 413.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وشهدت أسعار النفط استقرار خلال تعاملات جلسة الأربعاء، حيث يتداول خام برنت قرب مستويات 107 دولار للبرميل، وكذلك خام تكساس يتداول قرب مستويات 102 دولار للبرميل.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا.

وارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ مارس 2020.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 761 ألف برميل إلى 232.4 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن يهبط بمقدار مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 108.7 مليون برميل

مقابل توقعات لهبوط قدره 829 ألف برميل.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات الخام زادت إلى 4.3 مليون برميل يوميًا.

ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة الحكومية إن إنتاج النفط الأميركي قفز إلى 11.9 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020.