تداول 359 شاحنة و7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 359 شاحنة و7 آلاف و247 طن بضائع عامة متنوعة و19 سيارة ملاكي، بالإضافة إلى وصول وسفر 565 راكبا.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادرات شملت تداول 6023 طن بضائع عامة ومتنوعة، و228 شاحنة و4 سيارات ملاكي، كما تضمنت الواردات تداول 1224 طن بضائع عامة ومتنوعة، و131 شاحنة و15 سيارة ملاكي.

وتابعت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (أمل) وتحمل 68 شاحنة بحمولة 1097 طن بضائع عامة ومتنوعة، و14 سيارة ملاكي، و10 شاحنات فارغة، وغاردته السفينة (الحرية) وعليها 60 شاحنة بحمولة 1791 طن بضائع عامة ومتنوعة، والسفينة (يوسيدن اكسبريس) ب107 شاحنات بحمولة 2642 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 سيارات ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء نوبيع شهد رحلة مكوكية للسفينتين (سيناء وعمان)، حيث تم استقبال 9 شاحنات بحمولة 127 طن بضائع عامة و44 شاحنة فارغة، وتصدير61 شاحنة بحمولة 1590 طن بضائع عامة.