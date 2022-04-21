خبير يكشف دلالة رفع النقد الدولي وتوقعاته حول نمو الاقتصاد المصري

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة لنمو الاقتصاد المصري كانت تتمثل في رفع معدل النمو بنسبة 5.2%، وبعد ذلك تم رفع هذه التوقعات لـ5.6% في يناير الماضي، وخلال الأيام الاخيرة رفعت هذه التوقعات لـ5.9%.

وتابع "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية المحور، أن رفع النقد الدولي توقعاته حول نمو الاقتصادي المصري يؤكد نجاح الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الحالية التي تواجه العالم ككل من خلال جذب المزيد من الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل.

ولفت إلى أن الدول نجحت في جذب المزيد من الاستمارات العربية سواء من الامارات أو قطر أو المملكة العربية السعودية، أو الكويت، وهذا الأمر ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات سواء المباشر أو غير المباشر.