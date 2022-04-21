أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 21-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 18.35 للشراء، 18.48 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.32 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.34 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.34 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.38 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. آخر تطورات أزمة مباراة مصر والسنغال وموعد الحسم

عاجل.. "الداخلية" تضبط "سيدة المترو" بعد فيديو التعدي على فتاتين

صدمة كُبرى.. غياب نجم ريال مدريد عن موقعة مانشستر سيتي

مفاجأة مدوية.. مؤشر جديد على إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال

عاجل.. إنفانتينو يفاجئ المصريين بتصريحات مثيرة بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

الزمالك يشترط على ثلاثي الفريق من أجل تجديد عقودهم

قمة الإياب.. موعد مباراة الرجاء والأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

في ظل الضغوطات التي يتعرض لها.. شيكابالا يوجه طلبًا لإدارة الزمالك